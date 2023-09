Japan Foods Holding Ltd. est une société holding d'investissement basée à Singapour. L'activité principale de la société est l'exploitation de restaurants et le commerce et la gestion de franchisés et de sous-franchisés. Les segments de la société comprennent les ventes de restaurants et autres. À Singapour, la société exploite une chaîne de plus de 60 restaurants servant une cuisine japonaise authentique sous diverses franchises, ainsi que des marques qu'elle a elle-même développées. Ses marques franchisées comprennent AFURI, Ajisen Ramen, Akimitsu, Extra Virgin Pizza, Konjiki Hototogisu, Menya Musashi, Menzo Butao, Nakiryu, New ManLee Bak Kut Teh, Osaka Ohsho et Yonehachi. En outre, la société a développé ses propres marques, notamment Fruit Paradise, Pizzakaya, Yakiniku Shokudo et Tokyo Shokudo. L'entreprise possède également sa propre installation de production située dans sa cuisine centrale de Kampong Ampat, à Singapour.

Secteur Restaurants et bars