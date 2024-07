Japan Foods Holding Ltd. a annoncé le départ à la retraite de Lee Sok Koon, Constance, en tant qu'administrateur indépendant principal, président du comité d'audit et de risque, et membre du comité de nomination et du comité de rémunération, respectivement. Autres postes d'administrateur dans le passé : 1) administrateur de la Singapore Arts School Limited ; 2) membre du comité des finances et des investissements du Singapore Island Country Club. Autres postes d'administrateur actuels : Administrateur indépendant de la NUS America Foundation Inc. depuis le 27 août 2013 2. Administrateur indépendant de SBS Transit Ltd. depuis le 1er mai 2017 3. Membre honoraire du comité de collecte de fonds de Singapore Arts School Limited depuis le 1er février 2020 4. Administrateur indépendant de Lum Chang Holdings Ltd. depuis le 27 août 2021 5. Administrateur indépendant de Mooreast Holdings Ltd. depuis le 28 octobre 2021.

Raison de la cessation d'activité : Mdm Lee se retire de son poste d'administrateur de la société à la clôture de l'assemblée générale annuelle le 25 juillet 2024 afin de faciliter le processus de renouvellement du conseil d'administration après avoir siégé au conseil d'administration de la société pendant plus de neuf ans.