Japan Gold Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada qui se concentre uniquement sur l'exploration aurifère dans les trois îles du Japon : Hokkaido, Honshu et Kyushu. La société détient un portefeuille d'environ 31 projets aurifères, qui couvrent des zones avec des occurrences aurifères connues, susceptibles de contenir une minéralisation aurifère épithermale à haute teneur. Douze des projets sont situés sur l'île de Hokkaido, un des projets est situé sur l'île de Honshu, et dix-huit des projets sont situés sur l'île de Kyushu. Les projets d'or épithermal de la société comprennent, entre autres, le projet Ikutahara, le projet Buho, les projets Fujimi & Onne, le projet Aibetsu, le projet Tenryu, le projet Numanoue, le projet Sanru, le projet Hakuryu, le projet Tobaru, le projet Harutomi, le projet Ohra-Takamine, le projet Togi, le projet Minamikayabe, le projet Yaeyama, le projet Onoyama, le projet Ebino, le projet Mizobe, le projet Kurino, le projet Gumyo, le projet Isa et le projet Bajo. Le projet Kamitsue à Kyushu est son projet Lithocap.

Secteur Or