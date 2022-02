La vague de fusions et acquisitions dans le secteur pétrolier au Canada semble donner aux acheteurs une longueur d'avance sur les autres.

Les prix du brut américain ont augmenté pendant sept semaines consécutives et oscillaient autour de 89 dollars le baril mardi, ce qui a encouragé les producteurs, confrontés à un examen minutieux des faibles rendements et des bilans gonflés, à vendre des actifs et à lever des fonds. La nécessité de s'éloigner des combustibles fossiles a également pris le pas sur les demandes des investisseurs.

Reuters a rapporté lundi que la major espagnole Repsol envisageait de vendre ses actifs dans le bassin de Duvernay, dans l'ouest du Canada, tandis que Crescent Point Energy Corp envisage des cessions "non essentielles" pour lever des fonds.

Le principal producteur de pétrole américain, Exxon Mobil Corp, a lancé la vente de sa coentreprise canadienne en janvier, tandis que la major européenne Shell Plc, TAQA d'Abu Dhabi et JAPEX du Japon ont pris des mesures similaires auparavant.

"Un changement d'état d'esprit cohérent dans l'industrie pétrolière canadienne, qui consiste à se désendetter rapidement et à passer à un modèle de rendement pour les actionnaires, avec de gros dividendes et des rachats d'actions, encourage les entreprises à céder leurs actifs non essentiels", a déclaré Shubham Garg, président de White Tundra, une société d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier au Canada.

Cependant, le nombre limité d'acheteurs potentiels est considéré comme un défi pour conclure les transactions.

Tommy Chu, associé principal de la société de recherche industrielle Enverus, a déclaré que plus de la moitié des transactions de production de pétrole canadien de l'année dernière impliquaient seulement cinq acheteurs.

"Les acheteurs sont presque tous des entreprises basées au Canada, car les acteurs mondiaux ont été des vendeurs nets dans le pays", a déclaré M. Chu.

Les entreprises qui achètent des actifs au sommet du marché sont également susceptibles de faire face aux questions des investisseurs.

"Les investisseurs dans le secteur de l'énergie surveilleront de près les équipes de direction qui tiendront leur promesse de restituer les flux de trésorerie excédentaires par le biais de dividendes et de rachats, et celles qui se tourneront vers la construction d'un empire dans un contexte de hausse des prix du pétrole et du gaz", a déclaré l'une des sources impliquées dans les transactions canadiennes.

"C'est cette dernière voie qui a mis beaucoup de ces entreprises en difficulté au départ", a déclaré la source, ajoutant que certains des actifs seront finalement vendus lorsque les prix du pétrole et du gaz seront plus "modérés".

EXODE DES CAPITAUX PRIVÉS

Pourtant, encore plus de producteurs publics devraient tester l'appétit du marché dans les mois à venir. Les capitaux privés qui se sont retrouvés coincés avec des investissements pendant plus longtemps qu'ils ne l'auraient souhaité inondent également le marché.

Les opérateurs privés Karve Energy, Mancal Energy et Allied Energy font partie de ceux qui cherchent des acheteurs pour leurs actifs, selon deux sources familières avec le sujet et des documents examinés par Reuters.

S'ils sont vendus, Karve, Allied et Mancal pourraient rapporter ensemble plus d'un milliard de dollars canadiens, selon les sources. Le directeur financier de Karve, Shane Hewler, a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs du marché. Allied et Mancal n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Spur Petroleum, Deltastream Energy et Canamax Energy figurent parmi les autres sociétés privées susceptibles de réaliser des ventes au cours des prochains mois, selon les sources. Aucune de ces trois sociétés n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Tom Pavic, président de Sayer Energy Advisors, basé à Calgary,

a déclaré qu'il y avait plus d'actifs disponibles aujourd'hui qu'il y a un an, les vendeurs cherchant à tirer profit des prix élevés du pétrole.

Cependant, les prix élevés et imprévisibles peuvent signifier que moins de transactions seront conclues. Sayer prévoit des transactions d'une valeur de 15 milliards de dollars canadiens (11,8 milliards de dollars) entre les producteurs canadiens de pétrole et de gaz cette année, en baisse par rapport aux 18,1 milliards de dollars canadiens de l'année dernière.

"Le pire dans notre secteur est la volatilité des prix des produits de base, à la hausse ou à la baisse", a déclaré Pavic. "C'est difficile de conclure des marchés".

(1 $ = 1,2696 dollar canadien)