Analyse : Le rallye des banques japonaises est interrompu, l'attention se porte sur les avoirs obligataires dans le sillage de la SVB

Les pertes subies par le portefeuille obligataire de la Silicon Valley Bank ont mis en évidence des risques similaires pour les gigantesques portefeuilles d'obligations étrangères des créanciers japonais, qui affichent plus de 4 000 milliards de yens (30 milliards de dollars) de pertes non réalisées.

Dans le même temps, un changement radical dans les perspectives des taux d'intérêt mondiaux a réduit à néant les paris sur une normalisation de la politique - et des prêts plus lucratifs - dans un temps utile au Japon.

Après trois jours de ventes, l'indice des banques de la Bourse de Tokyo a chuté de 16 %, soit sa plus forte baisse depuis les jours qui ont suivi le tremblement de terre et le tsunami de 2011 qui ont frappé le Japon. L'indice a mené les chutes en Asie mardi, tandis que les autres marchés se sont stabilisés. [.T]

"Les banques japonaises partagent avec SVB la caractéristique d'avoir des avoirs substantiels en obligations, dont les prix chutent lorsque les rendements obligataires augmentent, créant un risque de solvabilité", a déclaré Michael Makdad, un analyste principal des actions chez Morningstar à Tokyo.

La plupart d'entre elles ont couvert leur exposition et sont prêtes à gérer les pertes. Les banques japonaises se sont également exprimées en ce sens.

Toutefois, la chute brutale des actions de la Japan Post Bank, que M. Makdad considère comme la plus exposée, et les légères fluctuations du prix des obligations de la société Norinchukin, non cotée en bourse et également très exposée, illustrent les inquiétudes et la vulnérabilité du Japon.

Les avoirs obligataires du Japon sont également énormes. Les investisseurs japonais sont les plus grands détenteurs étrangers d'obligations du Trésor américain, les sociétés financières étant les principales détentrices, car les faibles taux d'emprunt nationaux et les faibles rendements les incitent à trouver ailleurs des rendements plus élevés, mais sûrs.

"La différence vient du ratio prêt/dépôt", explique Norihiro Yamaguchi, économiste principal chez Oxford Economics.

"Au Japon, il est assez faible par rapport aux autres banques de la région asiatique, ce qui signifie qu'elles dépendent fortement des investissements obligataires", a-t-il ajouté. "Compte tenu de la faiblesse chronique des taux d'intérêt au Japon, elles investissent activement dans les bons du Trésor américain.

GRAPHIQUE : Les obligations représentent une part importante des actifs des banques japonaises (https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/SVB-JAPAN/jnpwyaqoxpw/chart.png)

LES OBLIGATIONS SONT TOUCHÉES

En temps utile, les pertes obligataires ne posent pas de problème aux banques, qui conservent généralement leurs investissements jusqu'à l'échéance.

Mais après la pire année qu'aient connue les marchés obligataires mondiaux depuis des décennies, les pertes sont très importantes : les pertes sur les obligations étrangères s'élevaient à environ 3 000 milliards à la fin du mois de décembre pour les trois principales banques japonaises, et les analystes de SMBC Nikko ont calculé 1 400 milliards de yens supplémentaires de pertes non réalisées sur les obligations étrangères pour les banques régionales.

La plupart des analystes s'accordent à dire que ces risques sont maîtrisés. Un rapport annuel de la Banque du Japon publié mardi indique que les institutions financières japonaises disposent de réserves de capitaux suffisantes.

Mais il indique également que les pertes de portefeuille ont augmenté dans les banques régionales, et c'est là que la pression de la vente a été la plus forte, les investisseurs craignant que les plus petits créanciers aient plus de mal à faire face à la volatilité du marché.

Les cours des actions de ces créanciers avaient connu la plus forte hausse au cours de l'automne, alors que les spéculations allaient bon train sur l'abandon de la politique ultra-légère au Japon et sur la perspective de taux d'intérêt plus élevés et de marges plus importantes.

Resona Holdings, la plus grande banque régionale du Japon, a été la plus grande perdante du Nikkei mardi, avec une baisse de 9,2 %, et sa chute est maintenant plus forte que celle de ses pairs, avec une perte de 21 % en trois jours.

La plus grande société financière du Japon, Mitsubishi UFJ Financial Group a chuté de 8,6% mardi et a perdu plus de 2 trillions de yens en valeur de marché avec une baisse de 17% en trois séances.

"Je pense que les obligations sont touchées", a déclaré Joshua Crabb, responsable des actions Asie-Pacifique chez Robeco. "Il y a peut-être aussi des inquiétudes quant à l'exposition des banques japonaises et des prises de bénéfices", a-t-il ajouté. L'indice bancaire a augmenté de 40 % entre septembre et février.

(1 $ = 134,0900 yens)