JAPAN POST BANK Co. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la banque. Elle exerce principalement des activités de dépôt, de prêt, d'investissement en valeurs mobilières, d'échange, d'obligations d'État, de fiducie d'investissement et de vente au comptoir de produits d'assurance, d'intermédiation et de cartes de crédit. Les principales activités de la banque comprennent la gestion de fonds, le financement, la gestion de l'actif et du passif, ainsi que les activités tarifées.

Secteur Banques