Exclusif - La Poste japonaise envisage de vendre sa participation dans le secteur bancaire pour près de 9 milliards de dollars - sources

Le géant postal envisage de vendre les actions d'ici la fin de l'exercice financier actuel qui se termine en mars et devrait prendre une décision sous peu, en fonction des conditions du marché, selon trois personnes, qui ont toutes refusé d'être identifiées.

La vente permettra à Japan Post Holdings, qui détient environ 89 % de Japan Post Bank, de réduire sa participation à environ 60 %, ce qui aidera l'entreprise bancaire à satisfaire aux exigences de la Bourse de Tokyo en matière de liquidité des actions, ont indiqué deux de ces personnes.

L'opération vaudrait environ 1,2 trillion de yens (8,9 milliards de dollars) aux cours actuels du marché, ont précisé deux de ces personnes.

Les porte-parole de Japan Post Holdings et de Japan Post Bank ont déclaré qu'aucune décision de ce type n'avait été prise.

Le prix de vente et le pourcentage des actions qui seront vendues aux investisseurs étrangers n'ont pas encore été décidés. Japan Post Bank envisage également de racheter une partie des actions, selon deux de ces personnes.

Il s'agirait de la première vente d'actions de Japan Post Bank depuis que le géant postal national et ses deux entreprises financières, Japan Post Bank et Japan Post Insurance Co, ont été cotés en bourse en 2015, dans le cadre de la plus grande privatisation du pays depuis environ trois décennies.

Dans le cadre de sa privatisation, Japan Post Holdings doit réduire sa participation dans les divisions banque et assurance à 50 % ou moins d'ici la fin mars 2026. Elle a atteint cet objectif pour l'unité d'assurance en 2021.

En vertu des règles introduites l'année dernière, les entreprises cotées dans la section supérieure de la Bourse de Tokyo doivent conserver un ratio d'actions négociables de 35 % ou plus.

(1 $ = 134,8000 yens)