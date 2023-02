La Poste japonaise déclare qu'elle étudie ses options après la publication d'un rapport sur la vente d'actions de JP Bank pour un montant de 9 milliards de dollars.

Le service postal national du Japon détient actuellement environ 89% de la banque et vise à réduire cette participation à environ 60% d'ici la fin mars, tandis que la banque envisage de racheter une partie des actions, ont déclaré des sources à Reuters.

Les actions de Japan Post Bank ont glissé de plus de 6% mercredi après l'ouverture de la bourse de Tokyo. Japan Post Holdings a baissé de 1,8 % tandis que l'indice de référence Nikkei a baissé de 0,9 %.

"L'entreprise envisage diverses options du point de vue de la politique du capital, mais il n'est pas certain que nous ayons décidé de mener ou non la mesure signalée, de son ampleur ou de son calendrier", ont déclaré Japan Post et Japan Post Bank dans des déclarations distinctes, rédigées en termes similaires.

"Nous ferons une annonce officielle dès qu'une décision sera prise", ont-ils ajouté.

Une mesure visant à vendre la participation marquerait la première vente d'actions de ce type depuis que Japan Post et ses deux entreprises financières - Japan Post Bank et Japan Post Insurance - ont été cotées en bourse en 2015 dans le cadre de la plus grande privatisation du pays depuis environ trois décennies.