Japan Post Holdings Co., Ltd. est un groupe diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités : - prestations d'assurance vie (57,3% des revenus) ; - prestations de services postaux et logistiques (23,9%) : collecte, acheminement et livraison de courrier (lettres, cartes postales, etc.), expédition et livraison de colis. Le groupe propose également des prestations de services logistiques et de transport ; - prestations de services bancaires (17,5%) : banque de financement, d'investissement et de marché, crédits syndiqués, vente de produits structurés, gestion de fonds, banque hypothécaire, émission de cartes de crédit, etc. ; - autres (1,3%).

Secteur Assurance vie et santé