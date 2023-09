Japan System Techniques Co., Ltd. et Yaruka Yaranka Inc. collaborent à la fourniture de services qui reflètent les besoins des étudiants de la génération Z. Afin de résoudre les problèmes réels de ces étudiants sur la base des informations obtenues lors des activités d'étude de marché, le travail a commencé sur le développement d'une application d'aide à la recherche d'emploi qui sera créée conjointement avec les étudiants. Ce projet est déjà intégré dans les prévisions de résultats annoncées le 12 mai 2023 pour l'exercice fiscal se terminant en mars 2024.

Une annonce sera faite rapidement si des informations supplémentaires doivent être divulguées. YARUKA YARANKA Inc. est une start-up gérée par Natsuki Nishi, qui est étudiante à l'université de Kindai dans le cadre du cours de maîtrise de l'école supérieure transdisciplinaire d'innovation sociale et d'entrepreneuriat. L'activité principale de JAST consiste en des opérations B-to-B impliquant la fourniture par des entreprises de systèmes et de services aux universités.

L'ajout de ce service élargira les activités de JAST pour inclure des activités B-to-C pour la fourniture par des entreprises de systèmes et de services directement aux consommateurs. Cela permettra à JAST de fournir des systèmes qui correspondent encore mieux aux exigences des étudiants qui sont les utilisateurs finaux de UNIVERSAL PASSPORT. L'Université Kindai offre aux étudiants la possibilité de s'impliquer dans diverses industries en tant qu'institution engagée dans l'enseignement pratique.

En outre, l'université accorde une grande importance au soutien des étudiants entrepreneurs. Cette collaboration avec JAST fait partie du programme de soutien à la création d'entreprise KINCUBA de l'université. L'application d'aide à la recherche d'emploi : Une étude de marché a révélé que les étudiants universitaires sont très préoccupés par leur propre valeur et leur avenir.

De nombreux événements ayant entraîné des changements rapides dans la société, les étudiants ne sont pas sûrs de leurs points forts et de la façon dont les autres les perçoivent. Lorsqu'ils cherchent leur premier emploi après l'obtention de leur diplôme, beaucoup de ces étudiants ont l'impression que la recherche d'un emploi est une compétition qui consiste à dire des choses fausses sur eux-mêmes. Ils pensent qu'ils doivent simuler un autre type de personne pour réussir à trouver un emploi.

Pour résoudre les problèmes réels des étudiants, JAST et Yaruka Yaranka ont commencé à développer une application qui permet aux étudiants universitaires d'effectuer une auto-analyse. L'application aide les étudiants à déterminer avec précision leurs caractéristiques et leurs objectifs actuels afin de prendre des mesures pour réaliser leur plein potentiel. Les étudiants peuvent également utiliser l'application pour les aider à déterminer la meilleure voie à suivre pour atteindre leurs objectifs professionnels et autres.

Aperçu de la nouvelle application : L'application pose des questions auxquelles il est relativement facile de répondre. Par exemple, les élèves sont interrogés sur leur idéal personnel, leurs passe-temps, leurs compétences particulières, les sujets qui les intéressent et leurs objectifs de vie. Les réponses sont ensuite utilisées pour formuler des recommandations sur les prochaines actions à entreprendre par les élèves.

Le résultat est un soutien utile pour permettre aux étudiants d'effectuer une auto-analyse et de réaliser leur plein potentiel. Activités à venir : Le nouveau service sera annoncé lors d'un événement destiné aux étudiants de la génération Z. JAST prévoit également de placer des avis et des publicités ciblant la génération Z dans les SNS et de poursuivre les activités conjointes avec d'autres entreprises.