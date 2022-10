Japan Tobacco, Inc. : A l'assaut d'une résistance majeure

Données financières JPY USD EUR CA 2022 2 466 Mrd 16 465 M 16 830 M Résultat net 2022 391 Mrd 2 611 M 2 669 M Dette nette 2022 227 Mrd 1 514 M 1 548 M PER 2022 11,1x Rendement 2022 6,13% Capitalisation 4 299 Mrd 28 705 M 29 342 M VE / CA 2022 1,84x VE / CA 2023 1,77x Nbr Employés 55 381 Flottant 54,4% Prochain événement sur JAPAN TOBACCO, INC. 31/10/22 Q3 2022 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 2 422,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 454,64 JPY Ecart / Objectif Moyen 1,35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Masamichi Terabatake Director Nobuya Kato Chief Financial Officer & Senior Vice President Mutsuo Iwai Chairman Hiroyuki Miki Executive Officer, Head-Research & Development Kazuhito Yamashita Manager-Company Environment Promotions