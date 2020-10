En progrès au 3e trimestre, Japan Tobacco relève ses prévisions annuelles

Données financières JPY USD EUR CA 2020 2 065 Mrd 19 785 M 16 937 M Résultat net 2020 288 Mrd 2 758 M 2 361 M Dette nette 2020 590 Mrd 5 656 M 4 842 M PER 2020 12,2x Rendement 2020 7,78% Capitalisation 3 513 Mrd 33 570 M 28 807 M VE / CA 2020 1,99x VE / CA 2021 1,89x Nbr Employés 61 975 Flottant 55,1% Graphique JAPAN TOBACCO INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique JAPAN TOBACCO INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 2 360,20 JPY Dernier Cours de Cloture 1 980,00 JPY Ecart / Objectif Haut 56,6% Ecart / Objectif Moyen 19,2% Ecart / Objectif Bas -9,09% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Masamichi Terabatake President, CEO & Representative Director Yasutake Tango Chairman Naohiro Minami CFO, Representative Director & Executive VP Hiroyuki Miki Executive Officer, Head-Research & Development Mutsuo Iwai Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) JAPAN TOBACCO INC. -18.60% 33 570 ALTRIA GROUP, INC. -26.13% 68 519 ITC LIMITED -31.07% 27 094 PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK -32.62% 11 194 KT&G CORPORATION -12.37% 9 180 PT GUDANG GARAM TBK -22.69% 5 362