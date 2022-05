L'investisseur du top 10 de Swedish Match estime que l'offre de Philip Morris constitue une "prime saine".

Le fabricant de Marlboro, Philip Morris, a accepté mercredi d'acheter Swedish Match, l'un des plus grands fabricants mondiaux de produits à base de nicotine orale. Ceux-ci comprennent le Snus - un produit de tabac sucé que la firme affirme être moins nocif que le tabac - ainsi que les sachets de nicotine Zyn, qui s'utilisent de la même manière et ne contiennent pas de tabac.

Kevin Dreyer, co-responsable des investissements, valeur, chez GAMCO, a identifié Japan Tobacco Inc (JTI) comme un possible soumissionnaire rival mais a déclaré qu'il serait difficile de détourner l'accord. GAMCO, anciennement connu sous le nom de Gabelli Asset Management Company, possède un peu plus de 2% de Swedish Match, selon Refinitiv.

"PMI a des poches très profondes et sera une entreprise difficile à surenchérir", a-t-il déclaré. "Cette transaction est vraiment le point culminant des cinq à sept dernières années de travail de Swedish Match pour faire de Zyn la marque leader, et avoir cette part de marché avantageuse - c'est une action attrayante."

Philip Morris s'est refusé à tout commentaire. Swedish Match et JTI n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Philip Morris a besoin qu'au moins 90 % des actionnaires approuvent l'opération pour qu'elle aboutisse. D'autres actionnaires ont mis en doute le fait que l'offre de Philip Morris représente une bonne valeur. L'actionnaire de Swedish Match, Bronte Capital, a déclaré mercredi que le prix que Philip Morris a accepté de payer était "inacceptable".