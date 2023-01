Tokyo proche de l'équilibre en matinée

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo stagnait jeudi en matinée, après ses gains de ces derniers jours et une nouvelle séance sans direction claire de Wall Street la veille, dans l'attente d'indicateurs-clé aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei, dans le vert depuis vendredi dernier, reculait de 0,08% à 27.373,91 points et l'indice élargi Topix était à l'équilibre (-0,01% à 1.980,51 points) vers 00H50 GMT.

Si la réouverture de l'économie chinoise et la perspective d'un nouveau ralentissement du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) continuaient d'offrir du soutien, les investisseurs jouaient la prudence avant la publication du PIB américain plus tard ce jeudi et de l'indice PCE d'inflation vendredi, le plus suivi par la Fed.

Du côté des valeurs

JAPAN TOBACCO: la compagnie américaine de cigarettes électroniques Juul a récemment entamé des discussions avec Japan Tobacco (-0,14% à 2.671,5 yens) mais aussi Philip Morris et Altria en vue d'une vente éventuelle de la société ou d'une autre forme de rapprochement, selon des informations du Wall Street Journal.

Mais est-ce que Juul ferait vraiment une belle mariée? L'entreprise a été au bord de la faillite l'an dernier face à la suspension de la vente de ses produits aux Etats-Unis décrétée par l'agence américaine du médicament (FDA), une décision provisoirement levée par la suite en appel. Accusée d'avoir ciblé les mineurs dans sa stratégie marketing, la compagnie a aussi conclu de coûteux accords à l'amiable avec de nombreux plaignants.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait 129,14 yens vers 00H55 GMT contre 129,59 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise montait aussi face à l'euro qui se négociait pour 140,98 yens contre 141,46 yens la veille.

La monnaie européenne était stable vis-à-vis du billet vert, un euro s'échangeant pour 1,0916 dollar comme la veille à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,41% à 80,48 dollars vers 00H45 GMT.

etb/roc