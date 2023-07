(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées le xxxday et non rapportées séparément par Alliance News :

Jardine Matheson Holdings Ltd - Société holding basée à Hong Kong avec des intérêts dans le commerce de détail, l'immobilier, l'hôtellerie et les concessions automobiles - La valeur de l'actif net par action au 30 juin augmente à 100,01 USD, contre 99,47 USD un an plus tôt. Les recettes brutes du premier semestre tombent à 54,78 milliards d'USD, contre 55,99 milliards d'USD un an plus tôt, tandis que le bénéfice avant impôt chute à 1,96 milliard d'USD, contre 2,10 milliards d'USD. Le dividende intérimaire passe de 55 cents à 60 cents. Ben Keswick, président exécutif, déclare : "Le groupe a réalisé une solide performance globale au premier semestre 2023, l'entreprise poursuivant son redressement après la pandémie, avec des résultats globaux dépassant les niveaux pré-Covid observés en 2019... Nous sommes encouragés par les résultats de la plupart de nos activités au premier semestre et sommes optimistes quant à la poursuite de la croissance des bénéfices pour le reste de l'année". Le groupe dispose d'un bilan solide et continuera à se concentrer sur les opportunités dans ses principaux marchés en croissance en Asie, afin de créer une croissance durable à long terme."

Oberon Investments Group PLC - groupe de gestion d'investissements, de planification patrimoniale et de courtage d'entreprises - Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 3,9 millions de livres sterling, contre 580 814 livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 6,7 millions de livres sterling à 5 millions de livres sterling, tandis que les frais administratifs sont passés de 7,5 millions de livres sterling à 8,7 millions de livres sterling. Il déclare que l'année a été une année d'investissement pour l'entreprise. Pour ce qui est de l'avenir, il déclare : "Nous restons conscients des défis posés par un environnement macroéconomique tendu et de tous les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté dans une période d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt, mais nous considérons que les activités d'Oberon sont extrêmement bien positionnées pour se développer dans toutes les conditions de marché et qu'elles disposent de l'équipe et de la stratégie adéquates pour obtenir des résultats pour les actionnaires, les employés et les autres parties prenantes en 2023 et au-delà."

DP Poland - Exploitant londonien de pizzerias et de restaurants Domino's en Pologne et en Croatie - Andrew Rennie, administrateur non exécutif, démissionne avec effet au 1er octobre après avoir été nommé directeur général de Domino's Pizza Group PLC le 1er août. Il entame un processus d'identification d'un administrateur non exécutif de remplacement. Dans le cadre de sa démission, le conseil d'administration a accepté que M. Rennie ne souscrive plus à 3,2 millions d'actions de deuxième souscription, comme prévu à la suite de l'acquisition d'All About Pizza DOO en juillet de l'année dernière. M. Rennie "restera un actionnaire engagé et solidaire en ce qui concerne sa participation actuelle de 2 % dans la société".

UniVision Engineering Ltd - société basée à Hong Kong qui fournit, conçoit, installe et entretient des systèmes de télévision en circuit fermé et de surveillance, et vend également des produits liés à la sécurité - reçoit une requête introduite par l'un de ses sous-traitants, KML Engineering Ltd, auprès de la Haute Cour de Hong Kong concernant la dette impayée d'Univision de 2,1 millions HKD, soit 209.863 GBP, envers KML. KML souhaite qu'UniVision soit liquidée en conséquence. Une audience a été fixée au 27 septembre. Univision déclare qu'elle continue à négocier avec KML et qu'elle défendra la requête et s'y opposera. Elle rappelle également son annonce précédente et indique qu'elle reste en négociation avec des investisseurs potentiels qui cherchent à faire un investissement substantiel dans l'entreprise. Si un investissement substantiel devait avoir lieu, UniVision se dit confiant dans sa capacité à répondre à la pétition, "si cela s'avérait nécessaire". UniVision précise que d'autres annonces seront faites "si et quand cela s'avérera nécessaire".

Europa Oil & Gas Holdings PLC - Société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni et l'Irlande - Reprise de l'exploitation de la licence PEDL343, qui contient la découverte de gaz de Cloughton, par Egdon Resources PLC. Cette décision fait suite à l'approbation de l'autorité de régulation du secteur, la UK North Sea Transition Authority, et prend effet à partir de jeudi. Egdon note également le transfert de l'exploitation, qui "fait partie d'un processus visant à garantir qu'Egdon donne la priorité à ses projets principaux tout en veillant à ce que d'autres opportunités à forte valeur potentielle progressent à un rythme soutenu". Les partenaires de PEDL343 sont désormais Europa (40 %), Egdon (40 %) et Petrichor (20 %). Europa Oil & Gas indique que le champ de Cloughton a été découvert en 1986 et a rencontré du gaz dans toute la section carbonifère. Le puits a été testé à des taux allant jusqu'à 40 000 pieds cubes standard par jour sur le flux naturel. Il ajoute : "Cependant, avec les bonnes techniques de complétion et d'optimisation de la production, la société pense qu'un puits pourrait atteindre un débit de 6 millions de pieds cubes standard par jour. Will Holland, directeur général, déclare : "L'équipe technique d'Europa travaille actuellement sur les données du sous-sol pour calculer une gamme de volumes de gaz récupérables probabilistes et produira un plan de développement conceptuel pour le champ, qui, selon nous, démontrera la valeur potentielle matérielle de la licence. Il y a sans aucun doute un volume important de gaz dans la structure, qui pourrait être mis en ligne relativement rapidement et qui déplacerait les volumes de gaz importés".

Live Co Group PLC - déclare que bien que les résultats annuels 2022 soient en bonne voie, ces comptes ne seront pas publiés lundi prochain comme indiqué précédemment. Il indique qu'il informera les investisseurs en temps voulu. Le mois dernier, Live Co a nommé MHA MacIntyre Hudson, qui fait partie de Baker Tilly International, comme nouveaux auditeurs. À l'époque, la société avait déclaré que, bien que la préparation de ses états financiers pour 2022 soit en cours, il était peu probable que les comptes soient publiés avant le 30 juin, comme l'exigent les règles d'admission à la cote de l'AIM. En conséquence, les actions de la société ont été suspendues au début du mois de juillet.

Science in Sport PLC - Société de nutrition de performance basée à Londres - déclare que 45% des actionnaires rejettent la résolution de l'assemblée générale annuelle sur la réception des comptes financiers 2022. Par ailleurs, 33% des actionnaires rejettent le vote sur l'autorisation d'attribuer des actions, 40% rejettent la proposition sur l'émission d'actions sans droit de préemption et 41% rejettent le vote sur l'émission d'actions en échange de liquidités pour l'investissement en capital. Science in Sport indique que les deux derniers votes n'ont pas été adoptés en tant que résolutions spéciales. Le conseil d'administration va engager des discussions "avec certains de ses principaux actionnaires afin de mieux comprendre leur point de vue".

nanosynth group PLC - Société londonienne spécialisée dans la synthèse et l'application de nanoparticules pour créer de nouveaux produits et améliorer les produits existants - déclare que le directeur général Mark Duffin démissionne avec effet immédiat. Gareth Cave succèdera à Duffin en tant que PDG pendant que la société continue d'envisager des options de financement potentielles pour l'entreprise. La négociation de ses actions sur l'AIM reste suspendue. La société précise que d'autres annonces seront faites "en temps voulu, selon les besoins". Le mois dernier, Nanosynth a déclaré qu'elle ne serait pas en mesure de publier ses résultats pour 2022 avant le 30 juin, date limite fixée par les règles de l'AIM. En conséquence, les actions sont restées suspendues.

