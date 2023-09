Jardine Matheson Holdings Limited est une société holding aux activités diversifiées, principalement axée sur l'Asie. Avec ses filiales, la société exerce ses activités dans les secteurs suivants Jardine Pacific, Jardine Motors, Jardine Lloyd Thompson, Hongkong Land, Dairy Farm, Mandarin Oriental, Jardine Cycle & Carriage et Astra. La société et ses filiales fournissent des services dans les domaines suivants : investissement et développement immobilier, véhicules à moteur et activités connexes, commerce de détail, restaurants, ingénierie et construction, services de transport, courtage en assurances, investissement et gestion hôtelière, services financiers, équipement lourd, exploitation minière et agroalimentaire.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation