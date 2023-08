Jasch Industries Limited a annoncé que lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 18 août 2023, la nomination de Shri Rushil Garg en tant que directeur exécutif (à temps plein) a été approuvée : B.Tech(Chennai Engineering) et post graduate diploma in family managed business, a rejoint la société en 2018, déjà administrateur exécutif de la société, nomination de Shri Om Prakash Garg en tant qu'administrateur indépendant B.E en génie mécanique, diplôme d'études supérieures en gestion informatique, plus de quarante ans d'expérience professionnelle en tant qu'ingénieur de production, directeur (financement de projets), directeur désigné d'IDBI au sein du conseil d'administration de la Haryana financial corporation, directeur général (financement et planification d'entreprise) et directeur exécutif de la société, nomination de Shri Suresh Goyal en tant qu'administrateur indépendant, diplômé en sciences et possédant une expérience de plus de 47 ans dans la fabrication et la vente de divers produits chimiques et dans la gestion générale d'une entreprise, nomination de Shri Shri Bhagwan Gupta en tant qu'administrateur indépendant, diplômé en commerce. Il possède une expérience de 48 ans dans la gestion générale, la comptabilité et le marketing.