Jasch Industries Limited est un fabricant de textiles enduits, de cuir synthétique et de jauges d'épaisseur électroniques. Ses segments comprennent la division des tissus en cuir synthétique et produits connexes et la division des jauges d'épaisseur électroniques. Elle fabrique des tissus enduits de polyuréthane (PU) ou de chlorure de polyvinyle (PVC) et des produits connexes dans la division des tissus enduits, ainsi que des systèmes de mesure d'épaisseur basés sur des sources nucléoniques et à rayons X dans la division des jauges électroniques. Ses tissus enduits de PU/PVC sont utilisés dans l'industrie de la chaussure comme matière première pour les empeignes, les doublures, les semelles intérieures et les lanières de sandales ; dans l'habillement comme matériau de doublure ; dans l'automobile comme housse de siège ; dans l'ameublement comme matériau de rembourrage ; dans les sacs, les bagages et dans la fabrication d'articles et d'accessoires de sport. Les jauges électroniques sont utilisées pour mesurer en ligne l'épaisseur, le grammage, l'humidité et la teneur en cendres dans l'industrie papetière, pour mesurer en ligne l'épaisseur et le poids du revêtement dans l'industrie du plastique, de l'acier, du laminage des tôles, de la galvanisation et du laminage des métaux non ferreux.

Secteur Textiles et Cuirs