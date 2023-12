Jasper Commerce Inc. est une société canadienne qui fournit des solutions de gestion de l'information sur les produits (PIM) sous forme de logiciel-service (SaaS). L'entreprise propose ses solutions aux détaillants, grossistes ou distributeurs de commerce électronique pour centraliser, organiser et commercialiser leurs produits à partir d'un référentiel central unique. Les détaillants en ligne importent des données sur les produits dans le PIM. Ils peuvent ajouter diverses données sur les produits, notamment des attributs, des images, des vidéos, des informations marketing, des quantités en stock et des catalogues de prix, et commercialiser leurs produits à l'aide de fonctions telles que la catégorisation des produits, les données sur les prix et d'autres indicateurs clés. La solution PIM de la société permet également une synchronisation automatique avec les vitrines de commerce électronique, les places de marché ou d'autres canaux connectés, lorsque de nouveaux produits sont ajoutés au PIM. La société propose également aux commerçants des services professionnels pour les aider à configurer, gérer et optimiser leur PIM.

Secteur Logiciels