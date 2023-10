Jasper Investments Limited a annoncé la nomination de Gan Ghim Tong Eddie en tant qu'administrateur indépendant et non exécutif, à compter du 17 octobre 2023. Il est formateur à la faculté du Wealth Management Institute depuis 2020. Il a été directeur général, chef de marché et conseiller principal chez UBS AG, Singapour, de 2006 à 2020.

Il est directeur de Blessings of Gethsemane Ltd. Il est titulaire d'un MBA de l'Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, BC, Canada. Il est titulaire d'un BBA de l'université du Texas à Austin, Texas, États-Unis. Il est IBF Fellow pour la gestion de patrimoine de l'Institute of Banking and Finance, Singapour.