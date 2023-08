Jasper Therapeutics, Inc, anciennement Amplitude Healthcare Acquisition Corporation, est une société de biotechnologie spécialisée dans les thérapies de transplantation de cellules hématopoïétiques. La société a développé des programmes, tels que JSP191, un anticorps monoclonal anti-CD117, qui est en cours de développement clinique en tant qu'agent de conditionnement qui élimine les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse chez les patients subissant une transplantation de cellules hématopoïétiques. Il est conçu pour permettre des greffes de cellules hématopoïétiques allogènes et autologues curatives et des thérapies géniques. La société propose également une plateforme préclinique de cellules souches hématopoïétiques modifiées (eHSC), conçue pour surmonter les limites des greffes de cellules souches allogéniques et autologues modifiées génétiquement. Ses programmes sont utilisés pour soigner et étendre la thérapie par cellules souches hématopoïétiques afin de guérir les patients atteints de cancers potentiellement mortels, de thalassémie, de drépanocytose, de maladies génétiques et de maladies auto-immunes.

Secteur Produits pharmaceutiques