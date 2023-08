Jassim Transport & Stevedoring Co KSCC (JTC) est une entreprise basée au Koweït. Elle exerce des activités de transport terrestre et d'arrimage dans les ports du Koweït. La société opère à travers quatre divisions : Ports, qui traite plus d'un million de tonnes de marchandises générales provenant de centaines de navires par an dans le port de Shuwaikh et qui couvre les charges lourdes déchargées par des grues mobiles ; Logistique contractuelle, qui exploite une flotte de camions fournissant des services de logistique de fret, de carburants en vrac et d'entreposage douanier ; Location d'équipements, qui loue une flotte d'équipements comprenant plus de 1200 actifs tels que des variantes mobiles, de construction et industrielles ; Division de location d'énergie qui fournit des solutions d'énergie temporaire et des générateurs pour des secteurs tels que les projets d'énergie, les champs pétrolifères et l'énergie de dépôt comme les industries, les militaires et les mariages.

Secteur Frêt au sol et logistique