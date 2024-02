Javelin Minerals Limited a annoncé la nomination au conseil d'administration de M. Brett Mitchell, en tant que président exécutif, et de M. Pedro Kastellorizos, en tant que directeur non exécutif, avec effet immédiat. Le président non exécutif actuel, M. David Sanders, et le directeur exécutif, M. Matthew Blake, ont tous deux démissionné. Le nouveau conseil d'administration souhaite remercier M. Sanders et M. Blake pour leurs efforts et leurs contributions au cours de leur mandat au sein de l'entreprise.

Mme Rachel Kerr a également été nommée secrétaire de la société, suite à la démission de M. Scott Mison. M. Mitchell est un cadre expérimenté dans le domaine de la finance d'entreprise, avec plus de 25 ans d'expérience sur les marchés du capital-risque et des capitaux propres, dirigeant des transactions dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie, de la technologie et des sciences de la vie. Il a participé à la création, au financement et à la gestion d'entreprises privées et cotées en bourse, notamment en tant qu'administrateur de Delta Lithium Ltd et de MGC Pharmaceuticals Ltd. et est actuellement administrateur non exécutif d'Uvre Limited (UVA).

M. Mitchell est également l'un des fondateurs et directeurs de Chieftain Securities Pty Ltd, une société de conseil et de gestion d'entreprise basée à Perth. M. Kastellorizos est un géologue professionnel qui a plus de 26 ans d'expérience dans les secteurs de l'exploration, de l'exploitation minière et de l'entreprise. Il a occupé des postes techniques de haut niveau et des postes de direction en Australie et à Londres, avec une vaste expérience dans les matières premières telles que les métaux précieux, les métaux précieux, les métaux de batterie, les métaux de base, l'uranium, le molybdène, le tungstène et les minéraux industriels.

En 2009, M. Kastellorizos a été le fondateur de Genesis Resources Ltd. et a occupé d'autres postes au sein de conseils d'administration, notamment ceux de directeur général d'Eclipse Metals Ltd, de PDG de MinRex Resources Ltd, de NED de Batavia Mining Ltd, de NED de Regency Mines plc et de responsable de groupes d'exploration pour Tennant Creek Gold Ltd. et Thor Mining plc. M. Kastellorizos est directeur général/chef de la direction d'Argent Minerals Ltd. depuis le 18 mars 2022. Mme Kerr est une secrétaire d'entreprise très expérimentée dans les secteurs privé et public, avec plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de la conformité des sociétés cotées à l'ASX, des acquisitions d'entreprises, des augmentations de capital, des introductions en bourse et des examens de diligence raisonnable.