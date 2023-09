Jaxon Mining Inc. est une société d'exploration et de développement minéral basée au Canada. La société se concentre sur la propriété Hazelton (Hazelton), située dans la vallée de Price Creek dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, à environ 55 kilomètres (kms) au nord de la ville de Smithers. Elle couvre environ 700 kilomètres carrés (km2) dans l'arche de Skeena au nord-ouest de la Colombie-Britannique, au Canada. Ses projets comprennent Red Springs, Blunt Mountain, Max/Knoll et Kispiox Mountain. Le projet Red Springs est situé dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique et comprend un système de trois porphyres de cuivre/or ou plus. Le projet Blunt Mountain est l'un des sept projets de porphyre épithermal sur la propriété Hazelton, à plus de 45 km au nord de Smithers en Colombie-Britannique. Il est situé dans la partie centrale nord de la propriété qui couvre plus de 70,62 km2. Il s'étend sur 12 claims. Le projet Kispiox est constitué de plus de quatre concessions minières contiguës couvrant environ 2 833 hectares (ha) à l'angle nord-ouest de la Propriété.

Secteur Sociétés minières intégrées