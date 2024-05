Jayant Agro-Organics Limited est une société oléochimique basée en Inde. La société se consacre principalement à la fabrication et au commerce de l'huile de ricin et de ses dérivés, tels que les produits oléochimiques. Les segments de la société comprennent l'huile de ricin, les dérivés de l'huile de ricin et la production d'électricité. Elle propose divers produits, notamment la farine de ricin, l'huile de ricin, l'huile de ricin éthoxylée, la glycérine, l'huile de ricin hydrogénée, l'acide hydroxy stéarique 12, l'huile de ricin soufflée, le Jagrolube, l'acide sébacique, l'octanone 2, l'huile de ricin déshydratée, l'acide gras HIOL, le Jagropol et l'acide ricinoléique. Son huile de ricin et ses dérivés sont destinés à divers secteurs, tels que les cosmétiques, l'alimentation, l'électronique et les télécommunications, le textile, le caoutchouc, l'ingénierie, l'automobile, l'ameublement, les adhésifs, les peintures, les plastiques et la construction. Ses filiales comprennent Ihsedu Agrochem Pvt Ltd, Ihsedu Coreagri Services Pvt Ltd, Ihsedu Itoh Green Chemicals Marketing Pvt. Ltd, JACACO Private Limited et Jayant Speciality Products Private Limited.

Secteur Transformation des aliments