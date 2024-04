Jayride Group Limited est un marché de voyage en ligne basé en Australie pour les transferts aéroportuaires. La société permet aux voyageurs de comparer et de réserver des trajets dans le monde entier. La plateforme Jayride de la société regroupe les sociétés de services de transport et les distribue aux voyageurs sur Jayride.com, AirportShuttles.com, et par l'intermédiaire de marques de voyage partenaires, y compris d'autres plateformes technologiques, des agences de voyage en ligne, des sociétés de gestion de voyages et des grossistes. Ces marques de voyage mettent en œuvre l'interface de programmation d'applications (API) de Jayride pour vendre des services de transport de porte à porte. Grâce à Jayride, les voyageurs peuvent comparer et réserver auprès de plus de 3 700 entreprises de services de transport, desservant plus de 1 600 aéroports dans plus de 110 pays à travers le monde, ce qui couvre 95 % des trajets aéroportuaires mondiaux, notamment en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique.

Secteur Loisirs et détente