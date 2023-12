Jaywing Plc est une société de marketing et de science des données basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans le marketing intégré et le conseil en matière de risques et de données, et opère au Royaume-Uni et en Australie. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Retail, Fast Moving Consumer Goods (FMCG) et Financial & Professional Services. Dans le segment de la vente au détail, la société fournit des services pour la vente au détail, les voyages et les loisirs, l'hôtellerie, l'immobilier et les services publics. Le segment des biens de grande consommation fournit des services pour les biens de consommation, l'industrie, les télécommunications, les services de soutien, les soins de santé, l'éducation, le secteur public et les organisations à but non lucratif. Son segment Financial & Professional Services (services financiers et professionnels) fournit des services financiers et professionnels. Elle opère au Royaume-Uni et en Australie. Ses filiales comprennent Jaywing UK Limited, Alphanumeric Limited, Gasbox Limited, Jaywing Central Limited, Jaywing Innovation limited, Bloom Media (UK) Limited et Epiphany Solutions limited.

Secteur Publicité et marketing