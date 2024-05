Le secteur américain de l'herbe pourrait bénéficier d'un afflux de fonds pour la recherche médicale de la part d'investisseurs dans le domaine de la santé et d'un regain d'intérêt de la part des entreprises pharmaceutiques, si une proposition visant à reclasser le cannabis en tant que substance à faible risque est approuvée, ont déclaré des experts du secteur.

La classification actuelle en tant que substance de l'annexe I a limité la recherche sur le cannabis en raison de l'accès restreint aux produits du cannabis, des obstacles réglementaires et des limitations de financement.

Les subventions fédérales à la recherche sont pour l'essentiel exclues, tandis que les complexités juridiques potentielles rebutent de nombreuses fondations privées.

Mais cela pourrait changer avec la proposition du ministère américain de la justice de reclasser le cannabis.

"Pendant des années, les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques ont considéré le cannabis comme un marché au potentiel énorme", a déclaré Michael Johnson, PDG de Metrc, qui crée des logiciels permettant de suivre la chaîne d'approvisionnement du cannabis.

"Avec la reclassification, les sociétés d'investissement qui avaient auparavant des clauses les empêchant d'investir pourraient reconsidérer leur position.

Actuellement, la recherche sur les substances de l'annexe 1 nécessite un processus d'enregistrement plus rigoureux, une surveillance de la part de plusieurs agences et des dispositions spéciales en matière de stockage.

Selon Mark Bolton, responsable de la politique publique mondiale chez Jazz Pharma, qui fabrique le seul médicament dérivé de la plante de marijuana approuvé par la FDA aux États-Unis, la réévaluation de la classification permettrait d'alléger les exigences, telles que la nécessité de stocker le cannabis dans un coffre-fort en acier doté d'une couverture vidéo et d'alarmes, et entraînerait une réduction des dépenses.

Maridose LLC, l'une des huit entreprises figurant sur la liste des entreprises autorisées par la Drug Enforcement Administration à fabriquer et à fournir de la marijuana pour la recherche, a indiqué qu'elle recevait de plus en plus de demandes de renseignements de la part d'organisations à but non lucratif et d'entités commerciales, y compris des entreprises de cannabis autorisées par l'État.

La reclassification libérera également les entreprises du secteur de l'herbe de la disposition fiscale 280E, ce qui leur permettra d'être cotées sur les principales places boursières américaines.

"Nous nous attendons à ce que les investisseurs en capital-risque dans le domaine de la santé s'empressent d'investir dans la recherche liée au cannabis, qui peut déboucher sur de nouvelles entreprises de cannabis", a déclaré M. Johnson, de Metrc.

Selon Noah Hamman, PDG d'AdvisorShares, l'intérêt s'est accru, en particulier de la part de petits family offices et de petits hedge funds. AdvisorShares propose plusieurs fonds négociés en bourse, dont Pure US Cannabis, le plus grand ETF sur le cannabis coté aux États-Unis.

Les experts estiment toutefois qu'une refonte financière du secteur est nécessaire pour attirer de plus gros investisseurs et des banques.

"La réévaluation stimulera l'investissement ... (mais) verrez-vous maintenant JPMorgan et certaines des sociétés d'investissement traditionnelles de premier ordre prêtes à accorder des prêts ? Cela prendra probablement un peu plus de temps", a déclaré Zack Kobrin, associé du cabinet d'avocats Saul Ewing.