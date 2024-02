JB Hi-Fi Limited est un détaillant australien de produits de consommation domestique. La société propose une gamme de marques axées sur l'électronique grand public, les logiciels, y compris la musique, les jeux et les films, les produits blancs et les appareils électroménagers. La société opère à travers trois segments : JB Hi-Fi Australia (JB Aust), JB Hi-Fi New Zealand (JB NZ) et The Good Guys (TGG). La société comprend deux enseignes de vente au détail : JB Hi-Fi et The Good Guys. JB Hi-Fi est un détaillant de technologie et d'électronique grand public qui se positionne auprès d'une population jeune et férue de technologie. The Good Guys est un détaillant d'appareils électroménagers et d'électronique grand public qui s'adresse aux familles au foyer. L'entreprise dispose d'une capacité de vente multicanal, avec des ventes réalisées principalement dans ses réseaux de magasins de marque, 199 magasins JB Hi- Fi/JB Hi-Fi Home en Australie, 14 magasins JB Hi-Fi en Nouvelle-Zélande et 106 magasins The Good Guys en Australie, ainsi que des opérations en ligne, sur les sites Web de JB Hi-Fi et de The Good Guys, et par téléphone.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques