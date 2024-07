Les actions de JB Hunt Transport Services Inc. étaient en baisse de plus de 7 % mercredi, en passe de mettre fin à un rallye de cinq jours et pesant lourdement sur le secteur des transports en général après que le rapport trimestriel de la société de camionnage ait été inférieur aux attentes.

JB Hunt s'est échangé pour la dernière fois à 162,88 $ après avoir clôturé la séance de mardi à 176 $, son niveau le plus élevé depuis le 16 avril, point culminant d'une reprise de cinq jours au cours de laquelle elle a gagné plus de 13 %.

D'autres sociétés de transport ont également perdu du terrain et JB Hunt a été le plus grand frein à l'indice Dow Jones Transport average, en baisse de plus de 1%, et a été à la tête des baisses en pourcentage de l'indice, qui est considéré comme un indicateur de l'économie américaine.

Mardi, en fin de journée, JB Hunt a annoncé une baisse de 24 % de son bénéfice au deuxième trimestre et une chute de 7 % de son chiffre d'affaires, les deux résultats étant inférieurs aux attentes de Wall Street.

Plusieurs analystes de Wall Street ont réduit leurs objectifs de prix pour l'action après le rapport, tandis que d'autres ont augmenté leurs objectifs de prix.

"Une fois de plus, les résultats de JBHT reflètent un environnement de fret qui est toujours négativement impacté par une capacité excédentaire qui fait pression sur les prix et les marges", a écrit Christopher Kuhn, analyste chez Benchmark.

Mais Kuhn, qui a une cote d'achat et un objectif de prix de 185 $ pour l'action, a souligné certains commentaires encourageants, citant la référence de la société à des "modèles saisonniers plus normalisés" et un deuxième trimestre qui ressemble davantage aux conditions pré-pandémiques.

JB Hunt et Old Dominion ont chuté mercredi de 1,8 %, Landstar de 1,4 % et Kirby Corp de 1,6 %. Fedex a baissé de 1,4 %, tandis que Ryder System a perdu 0,8 %.

L'indice Dow des transports a chuté après cinq jours consécutifs de hausse, qui ont culminé mardi à son plus haut niveau depuis le début du mois d'août. (Reportage de Sinéad Carew, édition de Jane Merriman)