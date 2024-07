La société américaine de transport JB Hunt Transport Services a annoncé mardi une baisse de 24 % de son bénéfice au deuxième trimestre, en raison de la faiblesse persistante de ses activités de transport de lots complets et de transport intermodal.

Aux États-Unis, le secteur du transport routier a continué à suivre une tendance à la baisse depuis 2022 en raison de l'augmentation des capacités, de la baisse des tarifs et de l'absence d'augmentation substantielle des volumes, ce qui laisse présager que le ralentissement se poursuivra au-delà de 2024.

Les volumes du segment intermodal de JB Hunt, qui consiste à transporter des marchandises par deux modes ou plus, ont baissé de 1 %.

Le bénéfice d'exploitation a diminué de 31 % dans le segment intermodal en raison de l'augmentation des coûts salariaux pour les conducteurs et les non-conducteurs, des dépenses de propriété de l'équipement sous-utilisé, de l'augmentation des dépenses d'entretien et de l'augmentation des coûts d'assurance et des réclamations par rapport aux revenus.

La société basée dans l'Arkansas a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 2,93 milliards de dollars, tandis qu'elle a déclaré un bénéfice par action de 1,32 $, en baisse par rapport aux 1,81 $ de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de ses services de dernier kilomètre a augmenté de 5 % pour atteindre 235 millions de dollars, tandis que ses segments de transport de lots complets ont enregistré une baisse de 12 % de leur chiffre d'affaires.

Les actions de la société, qui ont clôturé en hausse de 3,7 % mardi, ont fait marche arrière dans les échanges après bourse, chutant de 2,5 % après la publication des résultats.