JBM Auto Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le secteur de l'automobile. Elle fabrique et vend des composants en tôle, des outils, des matrices, des moules et des autobus. Elle est également un fabricant d'équipement d'origine (OEM) puisqu'elle est engagée dans la production d'autobus pour passagers. Elle opère à travers trois segments : Composants, assemblages et sous-ensembles en tôle (division Composants), Outillage, matrices et moules (division Atelier d'usinage), et division OEM. La division Composants est engagée dans la fabrication de pièces automobiles pour les véhicules commerciaux et les véhicules de tourisme. La division Tool Room fabrique des matrices pour le segment de la tôle ou vend des matrices. La division OEM comprend les activités liées au développement, à la conception, à la fabrication, à l'assemblage et à la vente de bus ainsi que de pièces, d'accessoires et de contrats d'entretien de ces derniers. Elle propose des solutions de bout en bout pour tous les segments d'activité, y compris les deux roues, les trois roues, les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux.