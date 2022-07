Exclusif : Des milliers de bovins américains enterrés, jetés dans une décharge du Kansas après une vague de chaleur mortelle -documents

D'autres bovins ont été enterrés dans des tombes non revêtues, selon une société d'alimentation.

Ni l'un ni l'autre n'est une méthode typique pour se débarrasser des corps. Mais un si grand nombre de vaches sont mortes dans la chaleur et l'humidité inhabituelles que les installations qui transforment normalement les carcasses en aliments pour animaux de compagnie et en produits fertilisants ont été débordées, ce qui a incité le gouvernement de l'État et les entreprises d'alimentation du bétail à prendre des mesures d'urgence.

Les décès massifs et la bousculade qui s'en est suivie pour traiter les corps en décomposition ont suscité une pression pour des changements dans l'industrie de la viande au Kansas, le troisième plus grand État d'élevage bovin des États-Unis.

On prévoit que le Kansas connaîtra davantage de températures élevées pouvant stresser et potentiellement tuer le bétail cet été, ce qui s'ajoute à la myriade de problèmes causés par des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes liées au changement climatique.

Bien que les responsables de l'État aient autorisé les entreprises à se débarrasser des carcasses à la décharge du comté de Seward à Liberal, au Kansas, ils envisagent maintenant des alternatives pour diminuer les risques d'odeurs nauséabondes et d'autres problèmes si d'autres décès se produisent, a déclaré le directeur de la décharge.

Les méthodes d'élimination et les identités des entreprises qui ont perdu du bétail n'ont pas été signalées auparavant. Elles figuraient dans des documents que Reuters a obtenus du département de la santé et de l'environnement du Kansas et ont été confirmées par certaines entreprises concernées.

Au moins 2 117 bovins sont morts après que les niveaux d'humidité ont atteint des sommets, que les vents ont disparu et que les températures ont dépassé les 100 degrés Fahrenheit (38°C) dans le sud-ouest du Kansas pendant le week-end du 11 juin, selon les registres de l'État. Il était tôt dans l'année pour une telle chaleur et avant que certains bovins n'aient complètement perdu leur manteau d'hiver.

Le directeur de la décharge du comté de Seward, Brock Theiner, estime que la décharge a accueilli à elle seule entre 1 850 et 2 000 bovins morts.

BÉTAIL APLATI, ODEUR PUTRIDE

Les travailleurs de la décharge ont utilisé des équipements de chargement avec des roues en acier pour aplatir le bétail à environ huit pouces et ont mélangé les corps avec les ordures, un processus qui a pris près de trois semaines, a déclaré Theiner.

"Après les avoir écrasés, ils vont s'aplatir, mais ils vont se regonfler", a déclaré Theiner. "Vous en prenez une masse et vous vous mettez dessus, et c'est comme faire fonctionner une pièce d'équipement sur un lit à eau. Ça bouge".

Le Kansas a temporairement suspendu les exigences selon lesquelles les carcasses doivent être recouvertes d'au moins six pouces (15,24 cm) de terre ou de déchets chaque jour en raison des décès inattendus, a déclaré Theiner. Les carcasses avaient une odeur putride de près, a-t-il ajouté.

"Une fois que vous y êtes entré, ouf !" a-t-il dit. "J'ai quelques opérateurs qui ont des tripes de fer".

Les décharges sont le dernier recours pour les carcasses en raison des complications liées aux odeurs, des animaux qui creusent dans les ordures et des difficultés à recouvrir les corps immédiatement, a déclaré Theiner. Les responsables du Kansas étudient la possibilité de composter davantage de bétail dans les parcs d'engraissement, a-t-il ajouté.

Le département de la santé et de l'environnement du Kansas n'a pas répondu aux questions.

Cactus Feeders, qui affirme gérer 4 % du bétail nourri aux États-Unis, a envoyé des carcasses à la décharge, tout comme Cobalt Cattle, Meade County Feeders et Irsik & Doll's Sunbelt Feed Yard, selon les dossiers du ministère. Ces entreprises, qui engraissent les vaches au grain avant l'abattage, n'ont fait aucun commentaire.

Grant County Feeders à Ulysses, Kansas, a expédié des carcasses à la décharge parce que les usines d'équarrissage étaient pleines, a déclaré Tom McDonald, un cadre du propriétaire Five Rivers Cattle Feeding - la plus grande entreprise de ce type au monde qui compte l'emballeur de viande JBS SA parmi ses clients.

Les vaches qui meurent de stress thermique ne sont pas transformées en viande destinée à la consommation humaine mais peuvent normalement être converties en aliments pour animaux, en engrais et autres produits.

À l'avenir, Five Rivers nourrira ses bovins avec moins de céréales, un ingrédient à haute teneur énergétique, et plus de foin et d'ensilage lorsque les températures augmentent afin de minimiser leur chaleur interne, a déclaré M. McDonald. L'entreprise n'envisage pas d'autres mesures comme l'ajout d'ombre, a-t-il ajouté, car les décès massifs sont rares.

Cattle Empire, un parc d'engraissement à Satanta, Kansas, qui fournit Tyson Foods, a mis des carcasses dans des décharges et en a enterré d'autres dans des fosses non revêtues avec le minéral chaux pour décomposer les corps plus rapidement, a déclaré la vétérinaire Tera Barnhardt.

L'enfouissement du bétail dans des fosses non revêtues est l'une des méthodes d'élimination les plus risquées car les déchets peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, a déclaré Hannah Connor, avocate principale du Center for Biological Diversity.

Le Kansas autorise les enterrements sans revêtement près de Cattle Empire parce que les eaux souterraines sont profondes, a déclaré Barnhardt.

Au total, au moins 617 bovins ont été enterrés par Cattle Empire, Friona Industries, NextGen Cattle et Clark County Feeders, selon les documents de l'État.

L'air chaud et humide donnait aux animaux la sensation de suffoquer, a déclaré Barnhardt.

Parmi les bovins qui ont survécu, certains mangent de façon inhabituelle, ce qui peut diminuer leur capacité à prendre du poids, selon les vétérinaires.

"Les bovins sont en quelque sorte toujours en train de lutter", a déclaré Barnhardt. "Nous les avons vraiment compromis".