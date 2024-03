JBS S.A. figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de viande bovine. Le groupe propose des découpes de viande de boeuf et de porc ainsi que des produits préparés congelés et surgelés (charcuteries cuisinées, saucisses, mortadelles, etc.). La commercialisation des produits est assurée auprès des industriels agroalimentaires, des détaillants alimentaires, des supermarchés, des restaurants, etc. Par ailleurs, JBS développe des activités de fabrication de produits de volailles, de produits laitiers, d'articles en cuir, de produits d'hygiène, d'aliments pour animaux domestiques, de boîtes de conserve, etc. A fin 2021, le groupe dispose de plus de 500 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Sud (25%), Etats-Unis (74,1%) et autres (0,9%).

Secteur Transformation des aliments