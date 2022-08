Le bénéfice de la société brésilienne JBS au deuxième trimestre chute de près de 10 %, mais dépasse les estimations.

Pourtant, il a battu les prévisions des analystes nE6N2XO018.

JBS a fait état d'une baisse de 4,6 % du chiffre d'affaires de sa division bovine américaine, qui est normalement la vache à lait de la société, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, une mesure de la rentabilité opérationnelle connue sous le nom d'EBITDA, a chuté de 55 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Les transformateurs de viande américains subissent actuellement les effets de la baisse de la disponibilité du bétail en Amérique du Nord, où une sécheresse pousse les éleveurs à éliminer les animaux plutôt que de les envoyer à la transformation.

Au deuxième trimestre, les exportations globales de porc des États-Unis ont chuté de 17,7 % en raison d'une baisse de la demande de la Chine, du Japon et du Canada, a déclaré JBS en citant les données de l'USDA.

Ainsi, les résultats de sa division porcine américaine ont été affectés, les ventes de JBS pour cette unité ayant chuté de 3,2 % sur une base annuelle, à 10,3 milliards de reais.

La volaille Pilgrims Pride de JBS, unie, a cependant apporté une lueur d'espoir aux États-Unis, puisque ses ventes de poulet ont augmenté de 18,3 % pour atteindre 22,7 milliards de reais.

Au Brésil, de même, la division des aliments transformés Seara de JBS s'est bien comportée.

Seara vend environ 47% de sa production au Brésil, et cette activité a rapporté 5 milliards de reais (969,24 millions de dollars) au dernier trimestre, soit 20% de plus qu'il y a un an, selon JBS.

Pour lutter contre l'inflation des coûts, Seara a pu augmenter les prix des produits préparés de 19% en moyenne, tout en augmentant les volumes de vente de 5%.

Dans le même temps, les ventes à l'exportation de Seara ont atteint 1,1 milliard de dollars, soit une hausse de 27,9 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Au Brésil, les ventes de produits de bœuf de JBS ont augmenté de près de 11 % pour atteindre 14,1 milliards de reais, malgré une baisse de 12 % de la transformation du bétail en raison de l'arrêt temporaire par la Chine des importations d'une grande usine.

(1 $ = 5,1587 reais)