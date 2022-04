Les PDG de quatre grands conditionneurs de viande américains témoignent lors d'une audition au Congrès.

Les PDG des conditionneurs de viande américains Cargill, Tyson Foods, JBS et National Beef Packing ont accepté de témoigner lors d'une audience du Congrès sur les marchés du bétail et les augmentations de prix pour les consommateurs, a déclaré mercredi le président de la commission de l'agriculture de la Chambre des représentants, David Scott.

"Il est très important, très vital et très urgent que nous entendions les points de vue des PDG de ces entreprises et que nous obtenions une image complète des raisons pour lesquelles les prix ont augmenté pour les consommateurs et diminué pour les éleveurs", a déclaré M. Scott dans un communiqué.

"En plus de ce panel de PDG, nous allons réunir un panel d'éleveurs pour entendre ce que la consolidation de l'industrie bovine a fait à leurs résultats et à leur viabilité", a-t-il ajouté.

L'augmentation des prix et des bénéfices des entreprises de conditionnement de la viande a menacé d'amplifier l'examen minutieux par Washington de l'industrie américaine du conditionnement de la viande, l'administration Biden ayant critiqué le manque de concurrence dans le secteur.

En janvier, le président américain Joe Biden a annoncé un plan pour de nouvelles règles visant à renforcer la concurrence et à mettre fin à "l'exploitation" dans le secteur, sur fond d'inquiétudes quant à la capacité d'un petit groupe de conditionneurs de viande à dicter les prix du bœuf, du porc et de la volaille, ajoutant ainsi aux pressions inflationnistes causées par la hausse des coûts de la main-d'œuvre et du transport et par les contraintes d'approvisionnement liées au COVID 19.

En janvier, le président du sous-comité de la Chambre des représentants chargé de la politique économique et de la consommation a envoyé une lettre aux principales entreprises américaines de transformation de la viande, afin d'obtenir des informations sur la hausse des prix et des bénéfices. (Reportage de Kanishka Singh à Washington ; édition de Bernadette Baum)