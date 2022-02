L'augmentation des marges d'exploitation pourrait attirer un examen plus indésirable de Washington pour Tyson et trois autres mastodontes de l'industrie qui abattent environ 85 % des bovins engraissés au grain et transformés en steaks pour les consommateurs, selon les analystes.

L'administration Biden, préoccupée par la hausse des prix, a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser un milliard de dollars et de publier de nouvelles règles pour remédier au manque de "concurrence significative" dans le traitement de la viande.

Arun Sundaram, analyste principal de la recherche sur les actions pour CFRA Research, estime que les marges de l'unité de bœuf de Tyson ont atteint 16% d'octobre à décembre 2021 - le premier trimestre de l'exercice financier de Tyson - en raison de la hausse des prix de la viande. Les marges étaient de 13,2% un an plus tôt, lorsque l'unité a déclaré des ventes trimestrielles de près de 4 milliards de dollars.

Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires trimestriel de Tyson pour l'ensemble de ses unités, y compris le bœuf, s'élève à 12,177 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente, selon Refinitiv Eikon.

L'entreprise est prise en étau entre sa responsabilité d'augmenter les bénéfices pour les actionnaires et le risque d'une surveillance accrue du gouvernement, a déclaré Sundaram.

"Je pense qu'elle se trouve dans une situation difficile", a-t-il déclaré.

Tyson a déclaré que les prix de la viande ont augmenté en raison de facteurs liés au marché, notamment la pandémie et les conditions météorologiques difficiles, et que la société a augmenté les prix pour lutter contre l'inflation.

Au cours du trimestre qui s'est terminé le 2 octobre, Tyson a déclaré que les prix moyens du bœuf ont grimpé de 32,7 % et que les marges d'exploitation de l'unité étaient de 22,9 %.

Ben Bienvenu, directeur général de Stephens Inc pour l'alimentation et l'agroalimentaire, a estimé que les marges de Tyson sur le bœuf étaient de 15 % au cours du dernier trimestre, dans un contexte de forte demande.

"Les consommateurs ont été disposés à absorber des prix plus élevés", a déclaré M. Bienvenu.

Cette semaine, le conditionneur de viande JBS SA [JBSS3.SA] a accepté de payer 52,5 millions de dollars pour régler un litige accusant les transformateurs de bœuf américains d'avoir conspiré pour limiter l'offre afin de gonfler les prix et d'augmenter les bénéfices. Ce règlement a relancé les appels des sénateurs américains en faveur d'une législation visant à améliorer la transparence du marché du bœuf.