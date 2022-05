Les unités américaines de JBS vont adopter des plans de réponse à la pandémie après les épidémies de COVID

L'accord a été annoncé vendredi par l'administration américaine de la santé et de la sécurité au travail (OSHA), qui a déclaré que les entreprises travailleront avec des équipes d'experts externes pour élaborer et mettre en œuvre de nouvelles politiques en matière d'ingénierie, de ventilation, de filtrage des visiteurs, de nettoyage et d'équipement de protection individuelle.

L'OSHA a déclaré que l'accord concerne des usines situées dans six États et exploitées par les unités de JBS Swift Beef Co, Swift Pork Co, JBS Souderton Inc et JBS Green Bay Inc.

JBS USA, la filiale de la société brésilienne JBS SA, a déclaré dans un communiqué que les plans qu'elle élabore s'appuieront sur un "livre de jeu COVID-19" que la société a déjà adopté et qui énonce les meilleures pratiques et fournit des conseils aux exploitants d'usines.

En 2020, un total de sept travailleurs de deux installations de JBS au Colorado et au Wisconsin sont morts du COVID-19 et près de 650 employés ont été testés positifs au virus.

Vendredi, l'OSHA a déclaré avoir constaté que les installations n'avaient pas pris de mesures pour protéger les travailleurs et a imposé des amendes de 14 502 dollars.

Une analyse de Reuters des données publiques publiée en janvier a révélé que près de 90 % des usines de transformation américaines appartenant à JBS et à quatre autres grandes entreprises de viande avaient enregistré des cas de COVID-19 en 2020 et au début de 2021, et que 269 travailleurs étaient décédés pendant cette période.

John Rainwater, un responsable de l'OSHA à Dallas, au Texas, a déclaré dans un communiqué que l'agence veillera à ce que l'accord avec JBS soit appliqué pour éviter que des épidémies de masse ne se reproduisent.

Cette annonce intervient deux semaines après qu'un groupe d'experts de la Chambre des représentants des États-Unis a publié un rapport indiquant que JBS et d'autres grands transformateurs de viande n'avaient pas adopté de mesures pour endiguer la propagation du COVID-19.