JCDecaux SA : On profitera de l'euphorie 02/06/2021 | 11:00 Nicolas Chéron 02/06/2021 | 11:00 vente En cours

Cours d'entrée : 24.62€ | Objectif : 22.32€ | Stop : 25.72€ | Potentiel : 9.34% Le titre JCDecaux SA pourrait entamer une phase de baisse technique après le rebond enregistré ces dernières séances et sa situation de surachat.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 22.32 €. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Publicité et marketing Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. JCDECAUX SA 32.26% 6 423 OMNICOM GROUP INC. 33.11% 17 856 WPP PLC 26.31% 17 164 PUBLICIS GROUPE SA 39.35% 17 098 THE INTERPUBLIC GROUP OF CO.. 43.24% 13 371 WEIBO CORPORATION 27.10% 11 871 CYBERAGENT, INC. 23.66% 10 034 AUTOHOME INC. -22.85% 9 788 HAKUHODO DY HOLDINGS INC 28.13% 6 247 S4 CAPITAL PLC 15.60% 4 372 ADVANTAGE SOLUTIONS INC. -2.35% 4 095

Données financières EUR USD CA 2021 2 667 M 3 251 M - Résultat net 2021 -98,5 M -120 M - Dette nette 2021 1 244 M 1 516 M - PER 2021 -49,2x Rendement 2021 0,80% Capitalisation 5 244 M 6 423 M - VE / CA 2021 2,43x VE / CA 2022 2,04x Nbr Employés 9 760 Flottant 29,1% Prochain événement sur JCDECAUX SA 29/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 21,18 € Dernier Cours de Cloture 24,64 € Ecart / Objectif Haut 21,8% Ecart / Objectif Moyen -14,0% Ecart / Objectif Bas -39,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jean-François Decaux Chairman-Executive Board & Co-CEO Jean-Charles Decaux Co-Chief Executive Officer David Bourg Chief Financial & Administrative Officer Gérard Jacques Degonse Chairman-Supervisory Board Pierre Niox-Chateau Vice President-Information Systems