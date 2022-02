JCDecaux : JPMorgan dégrade sa recommandation à 'neutre'

JPMorgan a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre JCDecaux, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'neutre' en raison d'un profil risque/rendement jugé moins séduisant.



'Avec la fin des restrictions liées au Covid-19, nous pensons que l'opportunité structurelle de long terme dont bénéficie le groupe (prises de parts de marché par la communication extérieure) est appelée à reprendre', écrit le broker dans une note.



En dépit de cette perspective favorable, JPMorgan se dit plus prudent sur la valeur au vu des cours de Bourse actuels.



'Le groupe a signé de solides performances au 4ème trimestre grâce à la vigueur du marché publicitaire, mais nous préférons prendre nos profits aux niveaux actuels compte tenu des inquiétudes qui entourent l'évolution des marges à plus long terme', explique-t-il.



Le courtier affiche un nouvel objectif de cours de 27,5 euros, contre 27,2 euros jusqu'ici.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.