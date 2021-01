JCDecaux : Oddo réitère son conseil neutre sur le titre

Oddo estime que le 4ème trimestre est un peu meilleur mais pas de grande surprise, la tendance reste très difficile.



' JCDecaux a publié hier un CA T4 un tout petit peu meilleur que nous ne l'attendions avec une décroissance organique de 34% alors que nous tablions sur -39,6% (consensus à -37%) '.



L'analyste indique que les nouvelles mesures de confinement en Europe (et aussi en France ?) devraient conduire à une nouvelle forte pression sur l'activité notamment sur le segment du mobilier urbain au T1.



' La reprise devrait s'étaler en 2021 et 2022 voire en 2023 si le trafic aérien reste anémique '.



Suite à cette annonce, Oddo réitère son opinion neutre sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 16,5 E.



' Compte tenu de la performance du mobilier urbain meilleure qu'attendu, nous relevons nos attentes d'EBITDA 2020 à 135 ME contre 98 ME précédemment ' rajoute le bureau d'analyses. ' Nous réitérons notre attente d'une croissance organique de 16,7% sur l'année 2021 et un EBITDA de 385 ME '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.