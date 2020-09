JCDECAUX : JPMorgan ajuste sa cible à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan abaisse son objectif de cours de 20 à 19,5 euros et réitère son opinion Neutre sur JCDecaux. La banque américaine actualise son modèle en tenant compte des perpectives plus faibles, pour le second semestre, de l'expert de la communication extérieure. Le bureau d'études réduit notamment ses estimations de recettes, pour l'exercice 2020, de 12% pour le mobilier urbain, 13% pour l'affichage et 12% pour les transports.