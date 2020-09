Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF dégrade sa recommandation d'Achat à Neutre et a pour objectif de cours 18 euros sur JCDecaux après l'organisation de plusieurs journées de conférences téléphoniques avec le spécialiste de la communication extérieure en Suisse, en Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis. L'analyste abaisse notamment ses attentes d'Ebitda pour les exercices 2020 et 2021 de 33% en moyenne.