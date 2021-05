JCDECAUX : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mercredi 19 mai 2021

JCDECAUX (+3,45% à 23,96 euros)



Le groupe prévoit une croissance du chiffre d'affaires organique ajustée de plus de 60% au deuxième trimestre. Le numéro un mondial de la publicité extérieure bénéficie de son activité meilleure qu'anticipée au premier trimestre 2021, période sur laquelle il a réalisé un chiffre d'affaires de 454,3 millions d'euros. Il a chuté de 37,2% sur un an en raison des effets toujours très ressentis des restrictions liées à la pandémie, mais reste supérieur au consensus des analystes, qui anticipaient un repli encore plus marqué de -41% à 426 millions d'euros.