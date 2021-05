JCDECAUX : remporte un contrat à Bruxelles pour une durée de 15 ans

JCDecaux, le numéro un mondial de la communication extérieure, vient d'annoncer que sa filiale JCDecaux Belgique avait remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat de mobilier urbain de la ville de Bruxelles. Ce contrat exclusif de 15 ans, effectif à compter du 15 juin, porte sur le design, l’installation, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de 335 abribus et 215 Mobiliers Urbains Pour l’Information (MUPIs). Des écrans digitaux seront par ailleurs installés aux endroits les plus stratégiques de la ville, proposant des messages contextualisés, géolocalisés et en temps réel.



Les nouveaux mobiliers, dessinés par JCDecaux, ont été conçus spécifiquement pour la ville de Bruxelles. Ils s'inspirent du design Horta des mobiliers déjà installés afin de garantir une intégration harmonieuse dans l'espace urbain. Leur conception et leur design, basés sur de fortes valeurs environnementales, optimisent leur performance énergétique tout en garantissant une exploitation responsable durant toute la durée du contrat.



Alimentés par de l'électricité verte, la consommation énergétique des mobiliers sera réduite de plus de 50 %.