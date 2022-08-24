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JCDECAUX SA

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JCDecaux : Document AMF CP. 2022DD857786

24/08/2022 | 16:38
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2022DD857786

22 août 2022

FR0000077919 - DD152917

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jean-Charles DECAUX, Président du Directoire

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : JCDECAUX SA

LEI : 9695009KV7AFPDEI5S30

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000077919

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 15.0000 Euro

VOLUME : 885.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 15.0000 Euro

VOLUME : 885.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 22 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

JCDecaux SA published this content on 22 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2022 14:37:03 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 3 246 M 3 245 M -
Résultat net 2022 111 M 111 M -
Dette nette 2022 863 M 863 M -
PER 2022 29,8x
Rendement 2022 2,07%
Capitalisation 3 182 M 3 181 M -
VE / CA 2022 1,25x
VE / CA 2023 1,12x
Nbr Employés 10 720
Flottant 29,9%
Graphique JCDECAUX SA
Durée : Période :
JCDecaux SA : Graphique analyse technique JCDecaux SA | Zone bourse
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Tendances analyse technique JCDECAUX SA
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TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
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Dernier Cours de Clôture 14,96 €
Objectif de cours Moyen 17,78 €
Ecart / Objectif Moyen 18,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-François Decaux Chairman-Executive Board & Co-CEO
Jean-Charles Decaux Co-Chief Executive Officer
Stéphane Prigent Financial Controller
David Bourg Chief Financial & Administrative Officer
Gérard Jacques Degonse Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
JCDECAUX SA-32.00%3 181
OMNICOM GROUP., INC.-4.86%14 280
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