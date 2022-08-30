JCDecaux : Document AMF CP. 2022DD858413

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2022DD858413
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29 août 2022
FR0000077919 - DD152999
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
HOLDING DES DHUITS Société privée à responsabilité limitée personne morale liée à Jean-Sébastien DECAUX, Membre du Conseil de Surveillance
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : JCDECAUX SA
LEI : 9695009KV7AFPDEI5S30
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 25 août 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000077919
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 14.7239 Euro
VOLUME : 14 561.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 14.7239 Euro
VOLUME : 14 561.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2