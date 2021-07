JCDecaux : Rapport Financier Semestriel - 1er semestre 2021

Comptes consolidés du 1er semestre 2021

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés

COMMUNIQUE FINANCIER DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021

Résultats du premier semestre 2021

Chiffre d'affaires ajusté en hausse de +0,6 % à 1 082,3 millions d'euros

Chiffre d'affaires organique ajusté en hausse de +2,9%, dont +80,2% au T2

Marge opérationnelle ajustée de 31,4 millions d'euros, +93,2 millions vs S1 2020

Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de -166,9 millions d'euros, +91,6 millions d'euros vs S1 2020

-166,9 millions d'euros, +91,6 millions d'euros vs S1 2020 Résultat net part du Groupe de -161,3 millions d'euros, +93,7 millions d'euros vs S1 2020

-161,3 millions d'euros, +93,7 millions d'euros vs S1 2020 Cash-flow disponible ajusté de -63,2 millions d'euros

disponible ajusté de -63,2 millions d'euros Croissance du chiffre d'affaires organique ajusté au 3 ème trimestre attendue à plus de +20%

Paris, le 29 juillet 2021 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour ses résultats pour le premier semestre 2021.

A l'occasion de la publication des résultats du premier semestre 2021, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

Le chiffre d'affaires de notre Groupe a augmenté ce semestre de 0,6 % pour atteindre 1 082,3 millions d'euros soit une hausse du chiffre d'affaires organique de 2,9 % porté par un second trimestre meilleur qu'attendu à +80,2% de croissance organique grâce à une forte reprise de l'activité mobilier urbain dans toutes nos régions et plus particulièrement en Europe. Alors que le premier trimestre a été fortement impacté par d'importantes restrictions de mobilité liées au Covid-19 dans le monde entier, au second trimestre nos activités Mobilier Urbain et Affichage ont connu un fort rebond avec le retour de niveaux d'audience conséquents en ville à la suite de la levée progressive des mesures de confinement. L'activité Transport a continué à souffrir d'un nombre réduit de voyageurs dans les transports en commun et d'un trafic aérien international quasi-inexistant, les régions Amérique du Nord et Royaume-Uni étant les plus affectées alors que l'activité en Chine continentale a connu une croissance à deux chiffres grâce à un trafic aérien domestique proche du niveau pré Covid-19.

Le chiffre d'affaires digital (Digital Out of Home ou DOOH) représente au premier semestre 22,8% du chiffre d'affaires du Groupe avec notamment une dynamique très positive pour notre activité commerciale programmatique. La plateforme VIOOH, plateforme de vente programmatique la plus connectée du marché de la communication extérieure, est désormais active dans 13 pays après son lancement au second trimestre 2021 en Australie et en France.

Malgré une croissance des revenus limitée de 6,9 millions d'euros au premier semestre 2021, notre marge opérationnelle s'est fortement améliorée de 93,2 millions d'euros, pour redevenir positive à 31,4 millions d'euros, à comparer à une perte opérationnelle de -61,8 millions d'euros au premier semestre 2020, grâce à une composition des revenus favorable ce semestre aux activités roadside à marges plus élevées et grâce à la poursuite de nos mesures de réduction des coûts, y compris les allègements de loyers, la gestion des coûts de personnel et une réduction des frais généraux. Notre gestion toujours plus exigeante de nos investissements et de notre besoin en fonds de roulement combinée à l'absence de distribution de dividendes pour la deuxième année consécutive nous ont permis de contenir notre cash-flow disponible

un niveau de -63,2 millions d'euros au premier semestre 2021 et de maintenir notre dette nette quasiment stable sur un an à environ 1,2 milliard d'euros à fin juin 2021. En matière de RSE, nous avons continué à développer nos initiatives prééminentes et nos engagements forts ce semestre, en décidant notamment d'atteindre la neutralité carbone pour nos activités en France dès 2021.

En ce qui concerne le troisième trimestre 2021, malgré une visibilité faible notamment liée à la forte volatilité de l'activité publicitaire dans le monde et malgré des niveaux d'audience qui demeurent réduits dans certaines activités telles le trafic

3