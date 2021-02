JCDecaux : Une nouvelle génération d'abribus, conçue par JCDecaux, expérimentée sur le réseau ilévia

L'Abribus Filtreo® s'inscrit dans le cadre des expérimentations menées par Keolis Lille Métropole dans le sillage de Lille Capitale Mondiale du Design. Son objectif : renouveler l'expérience de voyage sur le réseau ilévia tout en ayant un impact positif sur l'environnement et la santé des métropolitains. Pour ce faire, l'exploitant a fait appel à JCDecaux qui, avec ses équipes de R&D, a développé une nouvelle génération d'Abribus, baptisée Filtreo®. Celle-ci permet de réduire l'exposition des voyageurs aux polluants et notamment aux particules fines, là où elles sont le plus concentrées en bordure de voie.

Le toit de cet Abribus est ainsi composé d'un tapis de mousse végétale qui capte et absorbe les polluants, ainsi que d'un système de ventilation permettant de distribuer l'air filtré vers les voyageurs. Grâce à un système de pilotage intelligent, les ventilateurs se déclenchent en fonction du niveau de pollution observé. Ce dispositif breveté, qui conjugue cycle naturel et innovation technologique, contribue à l'amélioration de la qualité de l'air pour les voyageurs.



Avec ce 1er Abribus situé à La Madeleine, au niveau de l'arrêt « Mairie », puis un second projet d'installation prévu au cours du premier semestre 2021, Keolis Lille Métropole témoigne une nouvelle fois de son engagement aux côtés de la Métropole Européenne de Lille, dans la conduite de projets innovants, destinés à améliorer l'attractivité du territoire et à agir en faveur d'une métropole plus durable.

Cette expérimentation participe également à l'amélioration de l'expérience de voyage sur le réseau ilévia et se fait l'écho d'une réflexion sur l'évolution de l'espace urbain à l'heure de la mobilité et des grands enjeux environnementaux. Aussi, afin de mesurer l'efficacité de ces abribus, des mesures de la qualité de l'air, ainsi que des enquêtes utilisateurs seront menées tout au long de l'expérimentation.



, témoigne : « Depuis toujours, la MEL constitue un territoire d'innovations et d'expérimentations pour Keolis Lille Métropole, avec la ferme intention de participer à l'amélioration de l'attractivité du territoire. En tant qu'opérateur des transports en commun du réseau ilévia, nous avons également un rôle à jouer dans la réponse aux grands enjeux environnementaux auxquels nous devons faire face collectivement aujourd'hui. Cette expérimentation, menée en lien avec JCDecaux, illustre notre engagement en faveur d'une métropole plus durable ».

Jean-Michel Geffroy, Directeur Général Territoires et Institutions de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux qu'ilévia, dans sa recherche permanente de services utiles et innovants, ait choisi d'être le premier au monde à tester en conditions réelles Filtreo®, Abribus de nouvelle génération dévoilé fin 2019. Partenaire des villes en France et à travers le monde, JCDecaux, qui atteindra la neutralité carbone en France cette année, innove en permanence, non seulement pour limiter l'impact environnemental de ses activités mais aussi pour développer des solutions au service de la ville durable. Filtreo®, tout comme l'abri rafraichissant Fraicheur Naturelle, s'inscrivent dans notre volonté historique d'innovation responsable, en cohérence avec notre mission : améliorer durablement la vie en ville. »



