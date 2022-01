JCDecaux : Vel'OH!, le service de vélos en libre-service à assistance électrique opéré par JCDecaux au Luxembourg, rencontre un succès d'usage avec plus de 800 000 locations en 2021

JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et pionnier du vélo en libre-service, annonce que le service vel'OH! a enregistré un record avec une hausse de 400% des locations en 2021 par rapport à 2018. Le système vel'OH! s'inscrit dans le contrat remporté par JCDecaux en 2017 portant sur le mobilier urbain et les vélos en libre-service à assistance électrique de la Ville de Luxembourg. Ainsi, la ville de Luxembourg fait partie des toutes premières capitales européennes à bénéficier d'un service avec 100% de vélos en libre-service à assistance électrique.JCDecaux opèrerépartis dans, via un réseau étendu aux communes périphériques. Avec son système de batterie embarquée, rechargée en station, vel'OH! est synonyme de liberté pour chaque utilisateur. Particulièrement adaptés à la topographie escarpée de Luxembourg-ville, ces vélos à assistance électrique pouvant rouler jusqu'à 25km/h permettent aux utilisateurs de parcourir des distances importantes et d'atteindre les stations en hauteur avec facilité.

Le choix de la Ville de Luxembourg de mettre en place une flotte de vélos en libre-service 100% à assistance électrique est une décision gagnante. Avec plus de 20 000 abonnés longue durée au 31 décembre 2021 (soit 150% de plus que fin 2018), les vélos en libre-service sont un moyen de locomotion plébiscité par les habitants et visiteurs de la capitale luxembourgeoise. En 2021, le succès du service se confirme avec plus de 800 000 locations, soit une hausse de 400% par rapport à 2018 (date de mise en service des nouveaux vel'OH!). Le service de vélos en libre-service a également enregistré plus de 50 000 tickets courte durée en 2021. Cette performance est d'autant plus remarquable que l'année 2021 a été fortement impactée par des restrictions d'activité et de déplacements liées aux conditions sanitaires.

Le service vel'OH! renouvelé et étendu en 2018, avec le déploiement de e-vélos à assistance électrique rechargeables en station, a rencontré un véritable succès d'usage. Les vélos en libre-service à assistance électrique ont permis d'optimiser l'expérience utilisateur et de promouvoir une mobilité multimodale. S'appuyant sur son savoir-faire en matière d'innovation et d'expertise technologique, JCDecaux reste à l'avant-garde la mobilité douce pour accompagner la capitale luxembourgeoise dans l'évolution des schémas de déplacement, tout comme les 54 villes à travers le monde dans lesquelles il opère ses services de vélo en libre-service.

Après le succès de Vélo'v sur le territoire du Grand Lyon, la progression sans précédent des locations enregistrées par vel'OH! en 2021 confirme la fiabilité des services de vélos en libre-service opérés par JCDecaux. Qualité du service et de la maintenance, maillage des stations, service disponible 24h/24 et 7 jours/7, réactivité du service client sont au cœur de la satisfaction utilisateurs.

Patrick Goldschmidt, échevin responsable en matière de mobilité, se réjouit : « Depuis l'introduction en 2018 des vélos à assistance électrique en libre-service, le vel'OH! s'est progressivement gravé dans le paysage urbain de la capitale. Aujourd'hui, le vel'OH! fait partie intégrante du concept de mobilité multimodale de la Ville. Grâce à l'assistance électrique et son maillage dense qui compte actuellement 88 stations reparties de manière stratégique sur le territoire de la capitale, l'offre séduit un public de plus en plus large qui reconnaît les bienfaits du vélo en tant que moyen de transport écologique et sain .»

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès que vel'OH! rencontre auprès des habitants de la capitale luxembourgeoise et des visiteurs et je tiens à remercier la Ville de Luxembourg pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Ce record de locations sur l'année 2021 confirme l'adoption du vélo comme mode de déplacement pérenne pour les trajets du quotidien. JCDecaux, avec ses solutions de vélos en libre-service mécaniques ou à assistance électrique, contribue au développement de la part modale du vélo dans les déplacements urbains. Pionnier de la mobilité douce depuis 2003, JCDecaux a développé une expérience et un savoir-faire inégalés dans la gestion des flottes de vélos en libre-service. Je remercie chaleureusement les équipes de JCDecaux, qui, chaque jour, sur le terrain, facilitent les déplacements des utilisateurs vel'OH! et contribuent à leur satisfaction. »

Plus d'informations : veloh.vdl.lu